Çubukçu: Yeni bir sayfa açtık

Atiker Konya karşısında alınan galibiyet, taraftarlar ve futbolcular kadar yönetim kurulunu da rahatlattı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, galibiyetin moral açısından çok önemli katkılar sağladığına vurgu yaparak, "Yeni bir sayfa açtık. Artık daha coşkulu ve istekli oynayacağız. Bu coşkumuzu herkes görecek. Seri yakalayacağız" dedi.