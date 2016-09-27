 Çubukçu: Yeni bir sayfa açtık – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Çubukçu: Yeni bir sayfa açtık

    Çubukçu: Yeni bir sayfa açtık
    Atiker Konya karşısında alınan galibiyet, taraftarlar ve futbolcular kadar yönetim kurulunu da rahatlattı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, galibiyetin moral açısından çok önemli katkılar sağladığına vurgu yaparak, "Yeni bir sayfa açtık. Artık daha coşkulu ve istekli oynayacağız. Bu coşkumuzu herkes görecek. Seri yakalayacağız" dedi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:12
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