 Çınar gerçekleri – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Çınar gerçekleri

    Çınar gerçekleri

    Bordo-mavili takım aleyhine birçok hatalı karar veren, Ersun Yanal ve tercümanı tribüne gönderen Serkan Çınar’ın yönettiği her maç ayrı olay. 1976 doğumlu hakem için TBMM’de soru önergesi de verilmiş, savcılığa suç duyurusunda da bulunulmuş. Çınar için şok gerçekler haberimizde.

    'un Konyaspor'u Yusuf Erdoğan'ın golü ile yendiği maçın hakemi Serkan Çınar, kararları ile bordo-mavili camiadan büyük tepki çekmişti. 53. dakikada haksız yere önce tercüman Görkem Ekal'ı, 67'de de teknik direktör Ersun Yanal'ı tribüne gönderen 1976 doğumlu Çınar, verdiği hatalı kararlarla da saç baş yoldurmuştu. Fotomaç olarak Çınar hakkında bir araştırma yaptık ve ortaya ilginç bilgiler çıktı. Çınar neredeyse yönettiği her maç sonrası tartışma konusu olmuş, tepki çekmiş, hakkında suç duyurularında bile bulunulmuş. İşte Çınar'ın tepki gördüğü ama her seferinde geçer not aldığı maçlardan bazıları:
    28 Ağusto s 2016 Fenerbahçe-Kayserispor (3-3): Kadıköy'de sezonun ilk Süper Lig maçına hakem Serkan Çınar'ın kötü yönetimi damga vurdu. 38. dakikada Kjaer'in kırmızı kartla oyun dışı bırakan Serkan Çınar'ın kararları ortamı gerdi. İki takımın oyuncuları birbirine girerken oyuncular zor sakinleşti. Maç sonrası FB TV, Çınar'a sert tepki gösterdi.

    İBRETLİK HATALAR
    10 Eylül 2016 Beşiktaş-Karabük (3-1): Hakem Serkan Çınar, verdiği ve vermediği penaltı kararlarıyla eleştiri aldı. Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Mustafa Çulcu, "Caner'in pozisyonunu es geçen Serkan Çınar'ın, hemen hemen aynı hareketi yapan Dany'ye sarı kart gösterip penaltı vermesi çifte standarttır" dedi.

    29 Ocak 2014 Eskişehirspor- (0-1): Maç sonrası 'un resmi açıklaması: "Haksız bir penaltı golüyle 1-0 kaybettiğimiz Türkiye Kupası maçı, bir hakemin bir maçı en kötü nasıl yönetebileceğine dair, ders niteliğinde bir yönetime sahne olmuştur. Genç hakem adayları için belki hatalı kart kullanımı ve hatalı penaltı kararları noktasında çarpıcı bir örnek teşkil edecek denli ibretlik bir maç. Hakkımızı gasp etti."

    TERİM'İ DE GÖNDERDİ
    19 Ocak 2013 Beşiktaş-İstanbul BB (2-2): Bu kez Beşiktaşlılar'ın tepkisini çekmişti. Kara Kartal'ın 2-1 önde götürdüğü o zamanki ismi ile İstanbul BB maçında Doka'nın eliyle düzeltip attığı beraberlik golündeki pozisyonu göremeyip siyah-beyazlıların liderliğe oturmasını engellemişti.

    25 Şubat 2013 G.Saray- (4-2): Bu maçtaki yönetimi hâlâ hafızalardaki tazeliğini koruyor. Orduspor'un 2-0 önde götürdüğü ve 4-2 kaybettiği karşılaşmadaki kararlarıyla G.Saray'ın hocası Fatih Terim'i çileden çıkaran sonrasında da tribünlere gönderen Çınar, istenmeyen adam ilan edilmişti. Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'ı da tribüne göndermişti.

    SUÇ DUYURUSU YAPILDI
    19 Mayıs 2013 Konyaspor-Bucaspor (0-1): Konyaspor'un Ali Turan'la bulduğu nizami golü faul gerekçesiyle haksız yere iptal etmesi infial yaratmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri soru önergesi verirken, Konyaspor taraftarı da görevi kötüye kullanmadan savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlardı.

    30 Ekim 2011 Rizespor-Konyaspor (2-2): Bu kez Çaykur Rizespor'un canını yaktı. Sahasında Konyaspor'u konuk eden Karadeniz ekibi daha ilk yarıda peş peşe iki uydurma penaltıyla 2-0 geriye düşmüş ve oyuncusu Aytek de haksız yere kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Maç sonrası adeta Çaykur Rizespor ayağa kalmış ve Serkan Çınar'a büyük tepki göstermişti.

    ARKADAŞININ TAVSİYESİNE UYMUŞ
    Hataları kararları ile birçok kulübün tepkisini çeken Serkan Çınar, Nazan adlı bir arkadaşının tavsiyesi ile hakem olduğunu daha önce açıklamıştı.

    227 MAÇ YÖNETTİ
    Şu ana kadar kariyerinde toplam 227 maç yöneten Serkan Çınar, 1221 sarı ve 65 kırmızı kart gösterdi.


    ÖZEL HABER / MECİT ÇOŞKUN
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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