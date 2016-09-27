Çınar gerçekleri
Bordo-mavili takım aleyhine birçok hatalı karar veren, Ersun Yanal ve tercümanı tribüne gönderen Serkan Çınar’ın yönettiği her maç ayrı olay. 1976 doğumlu hakem için TBMM’de soru önergesi de verilmiş, savcılığa suç duyurusunda da bulunulmuş. Çınar için şok gerçekler haberimizde.
28 Ağusto s 2016 Fenerbahçe-Kayserispor (3-3): Kadıköy'de sezonun ilk Süper Lig maçına hakem Serkan Çınar'ın kötü yönetimi damga vurdu. 38. dakikada Kjaer'in kırmızı kartla oyun dışı bırakan Serkan Çınar'ın kararları ortamı gerdi. İki takımın oyuncuları birbirine girerken oyuncular zor sakinleşti. Maç sonrası FB TV, Çınar'a sert tepki gösterdi.
İBRETLİK HATALAR
10 Eylül 2016 Beşiktaş-Karabük (3-1): Hakem Serkan Çınar, verdiği ve vermediği penaltı kararlarıyla eleştiri aldı. Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Mustafa Çulcu, "Caner'in pozisyonunu es geçen Serkan Çınar'ın, hemen hemen aynı hareketi yapan Dany'ye sarı kart gösterip penaltı vermesi çifte standarttır" dedi.
29 Ocak 2014 Eskişehirspor-Bursaspor (0-1): Maç sonrası Bursaspor'un resmi açıklaması: "Haksız bir penaltı golüyle 1-0 kaybettiğimiz Türkiye Kupası maçı, bir hakemin bir maçı en kötü nasıl yönetebileceğine dair, ders niteliğinde bir yönetime sahne olmuştur. Genç hakem adayları için belki hatalı kart kullanımı ve hatalı penaltı kararları noktasında çarpıcı bir örnek teşkil edecek denli ibretlik bir maç. Hakkımızı gasp etti."
TERİM'İ DE GÖNDERDİ
19 Ocak 2013 Beşiktaş-İstanbul BB (2-2): Bu kez Beşiktaşlılar'ın tepkisini çekmişti. Kara Kartal'ın 2-1 önde götürdüğü o zamanki ismi ile İstanbul BB maçında Doka'nın eliyle düzeltip attığı beraberlik golündeki pozisyonu göremeyip siyah-beyazlıların liderliğe oturmasını engellemişti.
25 Şubat 2013 G.Saray-Orduspor (4-2): Bu maçtaki yönetimi hâlâ hafızalardaki tazeliğini koruyor. Orduspor'un 2-0 önde götürdüğü ve 4-2 kaybettiği karşılaşmadaki kararlarıyla G.Saray'ın hocası Fatih Terim'i çileden çıkaran sonrasında da tribünlere gönderen Çınar, istenmeyen adam ilan edilmişti. Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'ı da tribüne göndermişti.
SUÇ DUYURUSU YAPILDI
19 Mayıs 2013 Konyaspor-Bucaspor (0-1): Konyaspor'un Ali Turan'la bulduğu nizami golü faul gerekçesiyle haksız yere iptal etmesi infial yaratmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri soru önergesi verirken, Konyaspor taraftarı da görevi kötüye kullanmadan savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlardı.
30 Ekim 2011 Rizespor-Konyaspor (2-2): Bu kez Çaykur Rizespor'un canını yaktı. Sahasında Konyaspor'u konuk eden Karadeniz ekibi daha ilk yarıda peş peşe iki uydurma penaltıyla 2-0 geriye düşmüş ve oyuncusu Aytek de haksız yere kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Maç sonrası adeta Çaykur Rizespor ayağa kalmış ve Serkan Çınar'a büyük tepki göstermişti.
ARKADAŞININ TAVSİYESİNE UYMUŞ
Hataları kararları ile birçok kulübün tepkisini çeken Serkan Çınar, Nazan adlı bir arkadaşının tavsiyesi ile hakem olduğunu daha önce açıklamıştı.
227 MAÇ YÖNETTİ
Şu ana kadar kariyerinde toplam 227 maç yöneten Serkan Çınar, 1221 sarı ve 65 kırmızı kart gösterdi.
ÖZEL HABER / MECİT ÇOŞKUN
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:37
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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