Çınar: Feci bir maçtı kaos çıkardım

Çınar: Maç daha bitmeden ‘şu bayrağı dikip bırakıp gideyim’ diye düşündüm.

Görev aldığı her maçta büyük hatalar yapan Serkan Çınar, hakemlik mesleğine başladığı ilk maçtaki kararlarıyla tribünleri ayaklandırmış ve az kaldı bir faciaya sebep olacağını kendisi anlatmıştı. "Feci bir maçtı" diye söze başlayan Serkan'ın anlatımı şöyle: "Orta hakemle anlaşamadığımız için büyük problem yaşadık. Ben korneri işaret ediyorum, o aut veriyor. Bir türlü anlaşamıyoruz. Ayrıca başka bir pozisyonda ofsayttaki oyuncu topa hareket etmedi, pası veren topa gitti. Ben de bayrak kaldırmadım.



O sırada ofsayttaki oyuncu topu alıp orta yaptı. Bunun üzerine bayrak kaldırdım. Bu sırada topa vuruldu ve gol oldu. Hakem golü verdi ama 'ben vermiyorum' dedim. Sonra tribünlerde olaylar çıktı, oyuncular beni tehdit etmeye başladı. Oyuncular hakemi yanıma getirdi, durumu anlattım ve gol iptal edildi. Ama o dakikadan sonra ben adeta kenarda gezindim. İçimden "Şu bayrağı dikeyim, çekip gideyim" diye düşünüyorum. O maç öyle geçti.