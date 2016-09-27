Çınar: Feci bir maçtı kaos çıkardım
Çınar: Maç daha bitmeden ‘şu bayrağı dikip bırakıp gideyim’ diye düşündüm.
O sırada ofsayttaki oyuncu topu alıp orta yaptı. Bunun üzerine bayrak kaldırdım. Bu sırada topa vuruldu ve gol oldu. Hakem golü verdi ama 'ben vermiyorum' dedim. Sonra tribünlerde olaylar çıktı, oyuncular beni tehdit etmeye başladı. Oyuncular hakemi yanıma getirdi, durumu anlattım ve gol iptal edildi. Ama o dakikadan sonra ben adeta kenarda gezindim. İçimden "Şu bayrağı dikeyim, çekip gideyim" diye düşünüyorum. O maç öyle geçti.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:38
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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