 ‘Bu bayrağı indiremeyeceksiniz’ – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    ‘Bu bayrağı indiremeyeceksiniz’

    ‘Bu bayrağı indiremeyeceksiniz’
    Kulübü, Mardin ve Şırnak'ta şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübe ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mardin ve Şırnak'ta şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Bu bayrağı indiremeyeceksiniz" ifadelerine yer verildi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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