 Bomba gibiyim – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Bomba gibiyim

    Bomba gibiyim

    Muhammet Demir: Bir gol atarsam arkası gelecektir. Suskunluğumla değil gollerimle konuşulmak istiyorum.

    Bordo-mavililerin golcüsü Muhammet Demir, "Suskunluğumu bozunca gerisi gelecek" dedi. Bir gol atması halinde sonra kendisi için her şeyin farklı olacağına inandığını söyleyen golcü oyuncu, her golcünün zor dönemleri olduğunu, bunu kendisinin de şu anda yaşadığını ifade ederek, "İnanıyorum ki bu kötü dönemi bitirip, takıma gollerimle katkıda bulunacağım. Bir golün ardından arkası gelecektir. Bana güvenenlere bunun karşılığını vermeliyim. Suskunluğumla değil artık gollerimle konuşulmak istiyorum" ifadesini kullandı.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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