Beşikdüzü’ne geçmiş olsun ziyareti
TRABZONSPORLU bazı yönetici ve futbolcular, sel felaketi yaşanan Beşikdüzü İlçesi'ne giderek ziyaretlerde bulundu.
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Teknik Direktör Ersun Yanal ile futbolcular Yusuf Erdoğan, Zeki Yavru ve Okay Yokuşlu, Kaymakam Cevdet Ertürkmen'i ziyaret etti, Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu'na başsağlığı diledi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sel felaketi sonrası yaralarını sarmaya çalışan Beşikdüzü esnaflarını da gezen ve sohbet eden Asbaşkan Çubukçu, Yanal ve futbolcular, üzüntülerini dile getirdi.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 20:11
- Çırak değil taktik ustası
Toplam 23
Yorum
neoplan yaav adam adam
- "İstikrar yakalayamadı"
Toplam 1
Yorum
Tony Ben Oğuzhan'ı ne Avruoa maçlarında nede derbilerde güzel oynadığına hiç şahit olamadım , küçük bütçeli Anadolu takımlarına karşı sadece klasını konuşturuyo !!!
- Kadro yeniden değişecek
Toplam 8
Yorum
11 iskelet kadronu kur diğerlerinide formuna göre oynat
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