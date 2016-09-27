 Beşikdüzü’ne geçmiş olsun ziyareti – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Beşikdüzü’ne geçmiş olsun ziyareti

    Beşikdüzü’ne geçmiş olsun ziyareti

    TRABZONSPORLU bazı yönetici ve futbolcular, sel felaketi yaşanan Beşikdüzü İlçesi'ne giderek ziyaretlerde bulundu.

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Teknik Direktör Ersun Yanal ile futbolcular Yusuf Erdoğan, Zeki Yavru ve Okay Yokuşlu, Kaymakam Cevdet Ertürkmen'i ziyaret etti, Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu'na başsağlığı diledi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sel felaketi sonrası yaralarını sarmaya çalışan Beşikdüzü esnaflarını da gezen ve sohbet eden Asbaşkan Çubukçu, Yanal ve futbolcular, üzüntülerini dile getirdi.


    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:11
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