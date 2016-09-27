Beşikdüzü’ne geçmiş olsun ziyareti

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Teknik Direktör Ersun Yanal ile futbolcular Yusuf Erdoğan, Zeki Yavru ve Okay Yokuşlu, Kaymakam Cevdet Ertürkmen'i ziyaret etti, Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu'na başsağlığı diledi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sel felaketi sonrası yaralarını sarmaya çalışan Beşikdüzü esnaflarını da gezen ve sohbet eden Asbaşkan Çubukçu, Yanal ve futbolcular, üzüntülerini dile getirdi.