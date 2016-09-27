 ‘5 haftada 16 sarı kart’ uyarısı – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    ‘5 haftada 16 sarı kart’ uyarısı

    ‘5 haftada 16 sarı kart’ uyarısı
    Geçtiğimiz sezon toplamda gördüğü 97 sarı ve 12 kırmızı kartla en agresif takım olma özelliğini alan bordomavililer, bu dönem hırçınlığını koruyor. Trabzonsporlu futbolcular geride kalan 5 haftada 16 sarı kart görerek, ligin en çok kart gören takımı oldu. Ersun Yanal, oyuncularını kartlara karşı daha duyarlı olmaları için uyaracak.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:14
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