‘5 haftada 16 sarı kart’ uyarısı

Geçtiğimiz sezon toplamda gördüğü 97 sarı ve 12 kırmızı kartla en agresif takım olma özelliğini alan bordomavililer, bu dönem hırçınlığını koruyor. Trabzonsporlu futbolcular geride kalan 5 haftada 16 sarı kart görerek, ligin en çok kart gören takımı oldu. Ersun Yanal, oyuncularını kartlara karşı daha duyarlı olmaları için uyaracak.