 13 bine ulaştı – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    13 bine ulaştı

    13 bine ulaştı

    25 bin kombine satma hedefinde olan ’da rakamın 13 bine ulaşması yönetimin yüzünü güldürdü.

    'da kombine satışlarında 13 bin rakamına ulaşıldığı ve hedeflenen 25 bin satış rakamı için de yoğun şekilde kampanyaların devam ettiği ifade edildi. Özellikle Atiker Konyaspor karşısında alınan galibiyet sonrası taraftarların takıma olan güveninin geri gelmesinin ardından kombinelere ve forma satışlarına ilginin daha da arttığı ifade edildi. Ancak Akyazı Stadı'nın açılış tarihinin belirlenenden ileri tarihe ertelenmesi nedeniyle bazı taraftarlar tepki gösterirken, yönetim kurulu stadın tam olarak hazır olmadan açılmasını istemiyor.

    KONYA GALİBİYETİ TARAFTARI MUTLU ETTİ
    Atiker Konyaspor maçını izlemeye stada giden bordomavili taraftarlar, 90+5'te gelen Yusuf Erdoğan golünden sonra işte böyle sevinç yumağı oluşturmuşlardı.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:02
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