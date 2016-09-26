 Uyanış golü – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Uyanış golü

    Uyanış golü

    90+5’te Trabzon’u zafere taşıyan Yusuf: İyi bir ekibiz ama sahaya yansıtamıyorduk. İnşallah bu galibiyetle enkazın altından uyanırız.

    'u Atiker Konyaspor karşısında galibiyete taşıyan golü atan Yusuf Erdoğan, rakibi iyi analiz ettiklerini söyledi. Bordo- mavili oyuncu, "Rakibimiz birkaç yıldır aynı sistemle oynuyor. İyi mücadele ediyorlar ama biz de koşan mücadele eden bir takımız. Saha zemini, hava şartları uygun olmasa da ortada geçen bir maçtı. İkinci yarı bariz bir üstünlüğümüz olduğunu düşünüyorum. Allah'a şükür 3 puan aldık" dedi.

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    İyi futbolculardan kurulu bir takım olmalarına rağmen bir türlü istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydeden Yusuf, "Bir patlama anını bekliyorduk. İnşallah enkazın altından bu galibiyetle uyanırız" diye konuştu. Tecrübeli oyuncu, maçtan sonraki gözyaşları içinse, "Trabzonspor'da olmak büyük şeref. Herkes oynamak ister. Yeni gelen arkadaşlarımız da çok kaliteli. Bazen bekleyeceğiz, bazen oynayacağız. Önemli olan 'un kazanması. Takdir hocamızın" yorumunu yaptı
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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