 Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    , Kardemir maçı hazırlıklarına başladı

    Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı

    , Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kardemir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncuların, Kardemir maçı hazırlıklarına Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladığı belirtildi.

    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktik çalışmayla son bulduğu vurgulandı.

    Bu arada, Ersun Yanal, teknik ekip ve futbolcular, 29 yaşına giren Mustafa Yumlu'nun doğum gününü kutladı. Teknik ekip ve oyuncuların, yüzlerine Mustafa Yumlu'nun maskesini takarak doğum günü kutlaması yaptığı kaydedildi.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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