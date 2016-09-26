Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncuların, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladığı belirtildi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktik çalışmayla son bulduğu vurgulandı.

Bu arada, Ersun Yanal, teknik ekip ve futbolcular, 29 yaşına giren Mustafa Yumlu'nun doğum gününü kutladı. Teknik ekip ve oyuncuların, yüzlerine Mustafa Yumlu'nun maskesini takarak doğum günü kutlaması yaptığı kaydedildi.