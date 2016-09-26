Onazi ve Castillo mesajı aldılar

Ersun yanal'ın 'en iyi transferler' olarak gösterilen Onazi ve Castillo'yu Konyaspor karşısında yedek bırakması, maçın kazanılmasıyla pekişti.

Yanal, böylece ligdeki ilk 4 maçta da 11'de sahaya sürdüğü iki oyuncusuna 'formanız garanti değil' mesajını vermiş oldu. Tecrübeli hocanın, tüm oyuncularını, "Kimse 'ben her şartta oynarım' demesin. Bunu sezdiğim anda değişim gelir" diye uyardığı öğrenildi.