 Maskeli doğum günü kutlaması – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Maskeli doğum günü kutlaması

    Maskeli doğum günü kutlaması

    , Karabük maçının hazırlıklarına başlarken ’nun doğum günü kutlaması neşeli geçti.

    Konya galibiyetiyle moral bulan , gelecek hafta Karabük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanda sakatlığı bulunan Uğur Demirok takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililer, taktik ağırlıklı bir program uyguladı. Bu arada, için dün sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Hazırladıkları Mustafa Yumlu maskelerini takan Trabzonsporlu oyuncular, idman öncesinde 29'uncu yaşını kutlayan tecrübeli oyuncuya sürpriz yaptı. Neşeli anların yaşandığı kutlamada teknik heyet de Yumlu'yu kutladı.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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