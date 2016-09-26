Maskeli doğum günü kutlaması

Konya galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor, gelecek hafta Karabük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanda sakatlığı bulunan Uğur Demirok takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililer, taktik ağırlıklı bir program uyguladı. Bu arada, Mustafa Yumlu için dün sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Hazırladıkları Mustafa Yumlu maskelerini takan Trabzonsporlu oyuncular, idman öncesinde 29'uncu yaşını kutlayan tecrübeli oyuncuya sürpriz yaptı. Neşeli anların yaşandığı kutlamada teknik heyet de Yumlu'yu kutladı.