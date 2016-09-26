 Kart rekoruna gidiyor – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kart rekoruna gidiyor

    Kart rekoruna gidiyor
    Hakemlerin 'a karşı katı tutumu gösterilen kartlara da yansıdı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta gördüğü 16 kart ile bu alanda zirvede yer aldı. Serkan Çınar, Konyaspor maçında Trabzonsporlu oyunculara 5 sarı kart gösterdi.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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