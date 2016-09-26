 İstatistikler ümit verdi – Fotomaç – 26 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İstatistikler ümit verdi

    İstatistikler ümit verdi
    , Konyaspor'u yenerken, istatistikleriyle de umut verdi. Bordo- mavililer, topa sahip olmada rakibine yüzde 54'e 46'lık üstünlük kurarken, 3'ü isabetli 15 şut çekti. Konuk ekip 6 şut atabildi, 1'i kaleyi buldu. Kornerlerde 7'ye 4 üstünlük kuran Fırtına başarılı pasta da 210-167 öndeydi.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstatistikler ümit verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle