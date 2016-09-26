 Hep böyle – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Hep böyle

    Hep böyle

    Oyuncularını tebrik eden Yanal, “Mücadele edersek neler olacağını gördünüz. Bu galibiyet başlangıç olsun. Hep bu ruhla devam edelim” dedi

    Süper Lig'de aldığı üst üste üç mağlubiyetin ardından kupada Serhat Ardahan6-0'la geçen , ligde de Atiker Konyaspor'u mağlup etmenin sevincini yaşıyor. Fırtına'nın soyunma odası önceki akşam bayram yeri gibiydi. Yusuf Erdoğan'ın gözyaşları, yerini sevinç gösterilerine bırakırken, futbolcular yaptıkları tezahüratlarla 3 puanı kutladı. Bordo-mavililer, ligde bir galibiyet serisi başlatmak için de aralarında sözbirliği yaptılar.

    KİMSE DURDURAMAZ
    Hakem tarafından maç içerisinde gösterdiği tepki nedeniyle tribüne gönderilen teknik direktör Ersun Yanal da galibiyeti taraftarlarla kutladıktan sonra soyunma odasına giderek, futbolcuların coşkusuna ortak oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerini galibiyet nedeniyle tek tek tebrik ederken, "Mücadele edersek, hırslı oynarsak neler olabileceğini gördünüz. Bu galibiyet bizim için yeni bir milat olsun. Bundan sonraki maçlarda da bu ruhla ve heyecanla devam edelim. O zaman kimse önümüzde duramaz" sözleri ile motive etti.

    Yunus Emre SEL
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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