FIFA’dan kötü haber
Trabzonspor, FIFA'dan gelen haber ile sarsıldı.
İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde transfer edilen N'Doye için Hull City'ye ödenmesi gereken 1.1 milyon euro ile Waris için Spartak Moskova'ya 1.2 milyon euro'luk tutarın zamanında ödenmemesi üzerine, iki kulüp konuyu FIFA'ya taşımıştı. FIFA yaptığı inceleme sonucu dosyayı karara bağladı.
Yapılan bildirimde, Trabzonspor Kulübü'ne 2.3 milyon euro'yu (7.5 Milyon TL) 10 gün içerisinde Hull City ve Spartak Moskova kulüplerine ödemesi gerektiği bildirildi. Trabzonspor, Waris Majeed'i geçen yıl 4.5 milyon euro'ya Fransız ekibi Lorient'e satmıştı.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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