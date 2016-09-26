 FIFA’dan kötü haber – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    ’dan kötü haber

    FIFA’dan kötü haber

    , 'dan gelen haber ile sarsıldı.

    Bordo-mavili kulübe, ve 'in transferlerinde geciken ödemeler sebebi ile toplam 2.3 milyon euro ödeme emri verildi.

    döneminde transfer edilen N'Doye için Hull City'ye ödenmesi gereken 1.1 milyon euro ile Waris için Spartak Moskova'ya 1.2 milyon euro'luk tutarın zamanında ödenmemesi üzerine, iki kulüp konuyu 'ya taşımıştı. FIFA yaptığı inceleme sonucu dosyayı karara bağladı.

    Yapılan bildirimde, Kulübü'ne 2.3 milyon euro'yu (7.5 Milyon TL) 10 gün içerisinde Hull City ve Spartak Moskova kulüplerine ödemesi gerektiği bildirildi. Trabzonspor, Waris Majeed'i geçen yıl 4.5 milyon euro'ya Fransız ekibi 'e satmıştı.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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