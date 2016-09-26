 Erdoğan stadı açıldı – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Erdoğan stadı açıldı

    Erdoğan stadı açıldı
    Makedonya'nın Gostivar şehrine bağlı Yukarı Banisa Köyü'nde Cumhurbaşkanı 'ın adını taşıyan stat törenle hizmete açıldı. Türkler'in yaşadığı köyün takımı Yukarı Banisa 'a ait stadın açılışına birçok bakan ve yetkili katıldı.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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