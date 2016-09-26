Büyüksün Trabzonspor
Konyaspor galibiyeti, yönetime de moral verdi. Sosyal medya üzerinden galibiyet sevincini paylaşan isimlerden başkan yardımcısı Nevzat Aydın, "İkinci yarıdaki mücadeleyle hak ettik.
Tüm camiaya hayırlı olsun. Tribünde olsam herhalde yine PFDK'lıktım golden sonra" ifadelerini kullanırken, yönetici Ali Rıza Egemen, "Yine de sabır sabır sabır. Oyuncularımızı kutluyorum. Çok iyi iş çıkardınız" dedi. Gökhan Saral ise, "Büyüksün Trabzonspor!" paylaşımında bulundu.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bir puana üzüldüm
Toplam 3
Yorum
agresif Adam gibi adam.28 puan fark yiyen takımı tepelere çıkardı.Hala ötenler var...
- ‘Galatasaraylıların gelmesi çok güzel’
Toplam 2
Yorum
agresif Usta kovulursam tekrar GS'yi ayarlayım modunda...Riekernik daha bilgili,daha birleştirici.
- Yanımdakini darp ettim!..
Toplam 5
Yorum
agresif Şimdi Riernike ötenler 2 sene sonra Hollanda Milli takım hocası olunca susacaklar...
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