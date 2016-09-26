 Büyüksün Trabzonspor – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Büyüksün

    Büyüksün Trabzonspor

    Konyaspor galibiyeti, yönetime de moral verdi. Sosyal medya üzerinden galibiyet sevincini paylaşan isimlerden başkan yardımcısı , "İkinci yarıdaki mücadeleyle hak ettik.

    Tüm camiaya hayırlı olsun. Tribünde olsam herhalde yine PFDK'lıktım golden sonra" ifadelerini kullanırken, yönetici Ali Rıza Egemen, "Yine de sabır sabır sabır. Oyuncularımızı kutluyorum. Çok iyi iş çıkardınız" dedi. Gökhan Saral ise, "Büyüksün !" paylaşımında bulundu.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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