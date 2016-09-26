 Akbaş solda sınıfı geçti – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Akbaş solda sınıfı geçti

    Akbaş solda sınıfı geçti

    Sol? bekte bulduğu forma şansını iyi değerlendiren , göze girdi.

    Teknik direktör Ersun Yanal, daha önce bu mevkide görev verdiği Güray Vural ve Luis Ibanez'den beklediği verimi alamayınca, Konyaspor karşısında 'a şans tanıdı. Akbaş, Avni Aker'de performansı ve mücadelesi ile göz doldururken, ilerleyen haftalarda da bu mevkideki rekabette bir adım öne geçti. Yanal'ın Karabük maçında da Mustafa Akbaş'ı tercih etmesi bekleniyor.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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