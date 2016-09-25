Usta'dan acil müdahale

Başkan Muharrem Usta, Konyaspor maçının ardından uçakla İstanbul'a dönerken; rahatsızlanan bir yolcuya müdahale etti.

Uçakta bir kişinin fenalaşması üzerine hostesler yolcuya müdahale edemeyince, "Doktor var mı?" şeklinde anons yapıldı. Doktor olan Muharrem Usta, fenalaşan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Şekerli su isteyen Usta, yolcuyu telkinlerle sakinleştirdi. Fenalaşan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.