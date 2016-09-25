 Usta'dan acil müdahale – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Usta'dan acil müdahale

    Usta'dan acil müdahale

    Başkan , Konyaspor maçının ardından uçakla İstanbul'a dönerken; rahatsızlanan bir yolcuya müdahale etti.

    Uçakta bir kişinin fenalaşması üzerine hostesler yolcuya müdahale edemeyince, "Doktor var mı?" şeklinde anons yapıldı. Doktor olan Muharrem Usta, fenalaşan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Şekerli su isteyen Usta, yolcuyu telkinlerle sakinleştirdi. Fenalaşan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:24
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