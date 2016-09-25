 Trabzonspor'a şok! – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    'a şok!

    Trabzonspor'a şok!

    , Kulübünün önceki yönetim kurulu döneminde transfer edilen Dame N'Doye ve Douglas Franco Teixeira'nın bonservis bedelleri konusunda, oyuncuların kulüplerine 2 milyon 300 bin avro ödemesine karar verdi.

    Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, 'un 'nın kararına göre İngiltere'nin Hull City Kulübüne 1 milyon 100 bin avro, Rusya'nın Dinamo Moskova Kulübüne de 1 milyon 200 bin avro olmak üzere toplam 2 milyon 300 bin avro ödeyecek.

    Yönetim kurulunun, karara göre 7 iş günü içerisinde söz konusu kulüplere ödeme yapacağı ifade edildi. (Kaynak AA)

    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:26
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