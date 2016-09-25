Trabzonspor'a şok!

Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, Trabzonspor'un FIFA'nın kararına göre İngiltere'nin Hull City Kulübüne 1 milyon 100 bin avro, Rusya'nın Dinamo Moskova Kulübüne de 1 milyon 200 bin avro olmak üzere toplam 2 milyon 300 bin avro ödeyecek.

Yönetim kurulunun, karara göre 7 iş günü içerisinde söz konusu kulüplere ödeme yapacağı ifade edildi. (Kaynak AA)



