Mücadele inanılmazdı
Ersun Yanal’ın yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Volkan Kazak, “Çok iyi oynamadık ama inanılmaz bir mücadele ve kazanma arzusu vardı” dedi.
Güzel bir mücadele olduğunu belirten Kazak, "Her iki takımı da kutlamak gerekiyor. Çok iyi mücadele ettik. Yeni kurulan bir takımız, ileride daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Sahanın zemini malumunuz, futbol oynamaya pek müsaade etmiyor. Çok iyi bir oyun oynanmadı ama inanılmaz bir mücadele, inanılmaz bir kazanma arzusu vardı. Bunun sonucunda da 3 puanı aldık. Hocanın ve ekibinin tarzı değil bunu konuşmak, Ersun Yanal'ın neden atıldığı üzerine konuşmayacağım. Konyaspor'a Avrupa'da başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:12
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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