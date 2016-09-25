 Mücadele inanılmazdı – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Mücadele inanılmazdı

    Mücadele inanılmazdı

    Ersun Yanal’ın yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Volkan Kazak, “Çok iyi oynamadık ama inanılmaz bir mücadele ve kazanma arzusu vardı” dedi.

    'un 90+5'inci dakikada Yusuf'un attığı golle Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, açıklamayı bordo-mavili ekibin yardımcı antrenörü yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın müsabaka hakemi Serkan Çınar tarafından tribüne gönderilmesi üzerine talimatlar gereği basın toplantısına yardımcı antrenör Volkan Kazak katıldı.

    Güzel bir mücadele olduğunu belirten Kazak, "Her iki takımı da kutlamak gerekiyor. Çok iyi mücadele ettik. Yeni kurulan bir takımız, ileride daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Sahanın zemini malumunuz, oynamaya pek müsaade etmiyor. Çok iyi bir oyun oynanmadı ama inanılmaz bir mücadele, inanılmaz bir kazanma arzusu vardı. Bunun sonucunda da 3 puanı aldık. Hocanın ve ekibinin tarzı değil bunu konuşmak, Ersun Yanal'ın neden atıldığı üzerine konuşmayacağım. Konyaspor'a Avrupa'da başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:12
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