Hakemi de yendi
Trabzonspor, skandal kararlarıyla çıldırtan Serkan Çınar’a rağmen kazandı. Yusuf Erdoğan, 90+5’te attığı frikik golüyle Avni Aker’de çılgın bir sevinç yaşatırken, Atiker Konya dondu kaldı.
Trabzonspor, 153 gün sonra taraftarı karşısında oynadığı maçta Atiker Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. 3 haftadır kaybeden bordo-mavili ekip, bu sonuçla rahat bir nefes aldı. Rezalet bir yönetim sergileyen Serkan Çınar, verdiği ters kararlarla bordo-mavililerin sinir uçlarıyla oynadı. Ancak ikinci yarı tek kale oynayan Fırtına, hakemi de yendi. Zafer son saniyede geldi. Yusuf Erdoğan, 90+5'te attığı frikik golüyle Avni Aker'i bayram yerine çevirdi.
90+5'TE HAYATA DÖNÜŞ
Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı üç mağlubiyetin ardından sahasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, oyunun büyük bölümünde daha etkili olduğu maçta rakibini 90+5. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle 1-0 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da nadiren girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedi. 3 puan getiren Yusuf Erdoğan sevincini tribüne çıkıp taraftarla paylaşırken, gözyaşlarını tutamadı. Hakem Serkan Çınar, çaldığı düdüklerle bordo-mavililerin sert tepkisini çekti.
İkinci yarıya ise daha istekli başlayan Trabzonspor, rakibi kendi sahasına hapsetti. Ev sahibi takım; Okay, Suk, Muhammet ile yakaladığı pozisyonlarda golü bulamadı. 90+4. dakikada sağ kanatta ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşta Yusuf Erdoğan topun başına geçti. Genç oyuncunun vuruşunda Douglas'a da temas eden top ağlarla buluştu: 1-0. Fırtına bu galibiyetle hem 3 maçlık gol hasretini sonlandırdı, hem de Atiker Konyaspor'un namağlup unvanını elinden aldı.
365 DAKİKA SONRA GOL
Fırtına, Süper Lig'de oynadığı son üç maçı gol atamadan bitirmişti. Bordo-mavili takım böylece 2006-07 sezonunda 10. hafta ile 14. hafta arasında üst üste 5 maç gol atamadığı dönemden sonra ilk kez üst üste 3 maç rakip fileleri sarsamamıştı. Dün Yusuf Erdoğan attığı golle Trabzonspor'un 365 dakika aradan sonra golünü atmış oldu.
4 İSİM KESİK YEDİ
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, ligde son oynanan Alanyaspor karşılaşmasındaki 11'den 4 değişiklik yaparak Konyaspor karşısına çıktı. Yanal, sakat olan Uğur'un yanı sıra Castillo, Onazi ve İbanez'i kulübeye çekerken, Zeki Yavru, Okay Yokuşlu, Muhammet Demir ve Mustafa Akbaş'ı 11'de görevlendirdi.
YENİLERE MAKAS
Teknik direktör Ersun Yanal, ligin ilk 4 haftasında 11'de görev verdiği Onazi ve Castillo'yu Atiker Konyaspor maçında kulübeye çekti. Deneyimli teknik adam, özellikle kaybedilen son 3 maçtaki performanslarıyla eleştirilen Castillo'nun yerine Muhammet Demir'e, Onazi'nin yerine de Aytaç Kara'ya görev verdi.
AYTAÇ KARA YETİŞTİ
Trabzonspor'un hafta içerisinde oynanan Serhat Ardahanspor kupa maçında sağ dizinden sakatlanan Aytaç Kara, yoğun bir tedavi programının ardından maça yetiştirildi. Ağrıları geçen ve oynamak isteyen tecrübeyi oyuncu son haftalardaki performansının ardından Atiker Konyaspor karşısında 11'de sahaya çıktı.
ÖNLEM İŞE YARADI
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört karşılaşmada kalesinde 6 gol gören Trabzonspor bu gollerin 4 tanesini ceza sahası dışından yemişti. Bu konuda teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta içinde takıma özel çalışmalar yaptırmış ve önlem almıştı. Dünkü karşılaşmada bu önlemler işe yaradı, bordo-mavililer gol yemedi.
Yunus Emre SEL
90+5'TE HAYATA DÖNÜŞ
Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı üç mağlubiyetin ardından sahasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, oyunun büyük bölümünde daha etkili olduğu maçta rakibini 90+5. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle 1-0 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da nadiren girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedi. 3 puan getiren Yusuf Erdoğan sevincini tribüne çıkıp taraftarla paylaşırken, gözyaşlarını tutamadı. Hakem Serkan Çınar, çaldığı düdüklerle bordo-mavililerin sert tepkisini çekti.
İkinci yarıya ise daha istekli başlayan Trabzonspor, rakibi kendi sahasına hapsetti. Ev sahibi takım; Okay, Suk, Muhammet ile yakaladığı pozisyonlarda golü bulamadı. 90+4. dakikada sağ kanatta ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşta Yusuf Erdoğan topun başına geçti. Genç oyuncunun vuruşunda Douglas'a da temas eden top ağlarla buluştu: 1-0. Fırtına bu galibiyetle hem 3 maçlık gol hasretini sonlandırdı, hem de Atiker Konyaspor'un namağlup unvanını elinden aldı.
365 DAKİKA SONRA GOL
Fırtına, Süper Lig'de oynadığı son üç maçı gol atamadan bitirmişti. Bordo-mavili takım böylece 2006-07 sezonunda 10. hafta ile 14. hafta arasında üst üste 5 maç gol atamadığı dönemden sonra ilk kez üst üste 3 maç rakip fileleri sarsamamıştı. Dün Yusuf Erdoğan attığı golle Trabzonspor'un 365 dakika aradan sonra golünü atmış oldu.
4 İSİM KESİK YEDİ
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, ligde son oynanan Alanyaspor karşılaşmasındaki 11'den 4 değişiklik yaparak Konyaspor karşısına çıktı. Yanal, sakat olan Uğur'un yanı sıra Castillo, Onazi ve İbanez'i kulübeye çekerken, Zeki Yavru, Okay Yokuşlu, Muhammet Demir ve Mustafa Akbaş'ı 11'de görevlendirdi.
YENİLERE MAKAS
Teknik direktör Ersun Yanal, ligin ilk 4 haftasında 11'de görev verdiği Onazi ve Castillo'yu Atiker Konyaspor maçında kulübeye çekti. Deneyimli teknik adam, özellikle kaybedilen son 3 maçtaki performanslarıyla eleştirilen Castillo'nun yerine Muhammet Demir'e, Onazi'nin yerine de Aytaç Kara'ya görev verdi.
AYTAÇ KARA YETİŞTİ
Trabzonspor'un hafta içerisinde oynanan Serhat Ardahanspor kupa maçında sağ dizinden sakatlanan Aytaç Kara, yoğun bir tedavi programının ardından maça yetiştirildi. Ağrıları geçen ve oynamak isteyen tecrübeyi oyuncu son haftalardaki performansının ardından Atiker Konyaspor karşısında 11'de sahaya çıktı.
ÖNLEM İŞE YARADI
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört karşılaşmada kalesinde 6 gol gören Trabzonspor bu gollerin 4 tanesini ceza sahası dışından yemişti. Bu konuda teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta içinde takıma özel çalışmalar yaptırmış ve önlem almıştı. Dünkü karşılaşmada bu önlemler işe yaradı, bordo-mavililer gol yemedi.
Yunus Emre SEL
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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