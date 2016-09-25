 Formayı vermem – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Formayı vermem

    Formayı vermem

    ’un stoperi Mustafa Akbaş: Hocamın bana güveni tam, formayı bir daha çıkarmam. Bu galibiyetle yükseliş dönemine girdik.

    Ardahan ile oynanan kupa maçında gol atan, dünkü Konya maçında da ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa Akbaş, formasını bir daha çıkarmayacağını söyledi. 26 yaşındaki stoper, "Hocamın bana güveni tam. Formayı aldım ve artık geri vermem. Konyaspor'u yenerek önemli bir iş başardık. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Artık moral da kazanmış olduk. Yükseliş dönemine girdik" ifadesini kullandı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:25
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