 Ersun Yanal'a şok! – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Ersun Yanal'a şok!

    Ersun Yanal'a şok!

    Bütün takdir haklarını Konyaspor’dan yana kullanan Serkan Çınar, önce tercüman Ekal’ı, ardından da Yanal’ı tribüne gönderip bordo-mavili taraftarları çileden çıkardı.

    ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçta hakem Serkan Çınar'ın kararları bordo-mavili yedek kulübesini ve taraftarını isyan ettirdi. 53. dakikada bir pozisyona yapılan itiraz devam ederken kulübeden alkışla tepki gösteren tercüman Görkem Ekal, 4. hakem Abdülkadir Bitigen'in uyarısıyla hakem Serkan Çınar tarafından tribüne yollandı. 68. dakikada ise bu kez sağ kanatta Zeki Yavru ile Milosevic arasındaki pozisyonun ardından hakem takdir hakkını Atiker Konyaspor lehine kullanınca teknik direktör Ersun Yanal ve yedek kulübesi tepki gösterdi. Bunun üzerine hakem Serkan Çınar, Ersun Yanal'dan tribüne çıkmasını istedi.

    YANAL'I HİÇ DİNLEMEDİ
    Tecrübeli çalıştırıcı, kendisinin yanlış bir hareket yapmadığını, sadece kararın yanlış olduğunu söylediğini ifade etse de Çınar'ın kararı değişmedi ve Yanal istemeyerek de olsa tribüne çıkmak zorunda kaldı. Hemen hemen her pozisyonda takdir haklarını Konyaspor'dan yana kullanan ve faul kararlarında standart tutturamayan Çınar'a taraftarlar da büyük tepki gösterdi.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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