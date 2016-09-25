“Büyük bir enkazın altından çıktık”
Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Erdoğan, iki senedir çok büyük sıkıntılar çektiklerini belirterek, “Yaşadıklarımızı bir biz, bir Trabzon halkı bir de Allah biliyor. Büyük bir enkazın altından çıktık” dedi.
Attığı gol sonrası yaşadığı sevinç ve göz yaşlarıyla ilgili olarak ise Yusuf, "İki senedir çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. Yaşadıklarımızı bir biz, bir Trabzon halkı bir de Allah biliyor. Büyük bin enkazın altından çıktık. İyi oyunculardan kurulu bir takımdık ama bir türlü istediğimiz oyunu yansıtamıyoruz. Çünkü baskı, stres, bir patlama kırılma anını bekliyordu taraftarlarımız. İnşallah bu enkazın altından bu galibiyetle uyanırız. Bu takımın tekrar eski ruhunu kazanması gerekiyor. Bugün iyi mücadele ettik. Allah'ın izniyle 3 puana tek golle de olsa sahip olduk. Artık o eski özlenen takımın geri gelmesi gerekiyor. Trabzonspor'da oynuyoruz burada olmak bile bizim için çok büyük gurur, şeref. Her futbolcu oynamak ister tatbiki, ama katılan arkadaşlarımız yerli yabancı çok kaliteli. O yüzden zaman zaman bekleyeceğiz, zaman zaman oynayacağız. Önemli olan Trabzonspor'un kazanması, puan alması. Biz elimizden geleni yapacağız. Takdir hocamızın inşallah takım için hayırlısı olur "şeklinde konuştu
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:47
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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