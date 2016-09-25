 “Büyük bir enkazın altından çıktık” – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    “Büyük bir enkazın altından çıktık”

    “Büyük bir enkazın altından çıktık”

    ’un genç yıldızı Yusuf Erdoğan, iki senedir çok büyük sıkıntılar çektiklerini belirterek, “Yaşadıklarımızı bir biz, bir Trabzon halkı bir de Allah biliyor. Büyük bir enkazın altından çıktık” dedi.

    Toto Süper Ligin 5. haftasında sahasında Atiker Konyaspor karşısında 'un galibiyet golünü atan ve attığı gol sonrası büyük bir sevinç yaşayarak göz yaşlarına hakim olamayan Yusuf Erdoğan içini döktü. Atiker Konyaspor'un nasıl bir oyun sistemiyle oynadığını çok iyi bildiklerini belirten Yusuf, "Yaklaşık 2-3 senedir aynı sistemle oynuyorlar. İyi mücadele ediyorlar, biz de koşan mücadele eden bir takımız. Güzel bir maç oldu. Saha zemini hava şartları bunlar etken ama ortada geçen bir maçtı. İkinci yarı bariz bir üstünlüğümüz olduğunu düşünüyorum. Allah'a şükür 3 puan aldık "ifadelerini kullandı.

    Attığı gol sonrası yaşadığı sevinç ve göz yaşlarıyla ilgili olarak ise Yusuf, "İki senedir çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. Yaşadıklarımızı bir biz, bir Trabzon halkı bir de Allah biliyor. Büyük bin enkazın altından çıktık. İyi oyunculardan kurulu bir takımdık ama bir türlü istediğimiz oyunu yansıtamıyoruz. Çünkü baskı, stres, bir patlama kırılma anını bekliyordu taraftarlarımız. İnşallah bu enkazın altından bu galibiyetle uyanırız. Bu takımın tekrar eski ruhunu kazanması gerekiyor. Bugün iyi mücadele ettik. Allah'ın izniyle 3 puana tek golle de olsa sahip olduk. Artık o eski özlenen takımın geri gelmesi gerekiyor. Trabzonspor'da oynuyoruz burada olmak bile bizim için çok büyük gurur, şeref. Her futbolcu oynamak ister tatbiki, ama katılan arkadaşlarımız yerli yabancı çok kaliteli. O yüzden zaman zaman bekleyeceğiz, zaman zaman oynayacağız. Önemli olan Trabzonspor'un kazanması, puan alması. Biz elimizden geleni yapacağız. Takdir hocamızın inşallah takım için hayırlısı olur "şeklinde konuştu
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 12:47
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