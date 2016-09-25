Akyazı’da geri sayım

Yapımı devam eden stadı inceleyen Başkan Usta, “Akyazı dev bir tesis. Tarihlerde biraz sarkmalar var ama sonuçta burası bir apartman değil. 30-40 gün içinde açarız” dedi.

Başkan Muharrem Usta, Akyazı Stadı'nda yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, stadın açılış tarihinin uzadığına dikkat çekti. Usta, tarihlerde sarkmalar olabildiğini ifade ederek, "Akyazı dev bir tesis. Çatısıyla Türkiye'de ilk olacak akıllı bir stat yapılıyor. Tarihlerde biraz sarkmalar var ama sonuçta burası bir apartman değil. Artık bu işin sonuna geldik" dedi.



SIRA HİBRİT ÇİME GELDİ

Usta, şöyle devam etti: "Çatı ile ilgili bir sorun çıkmazsa 7-10 gün içerisinde stat içerisinde yer alan direkler sökülecek. Sonrasında çim serimi başlayacak. Bu da 20 gün sürecek. 15 günde de hibrit çim çalışmaları tamamlanıp stat maç oynanabilir hale gelecek. Ekim sonu veya kasım ortası stadımızı açarız."