153 günlük hasret bitti

Geçen sezondan kalan saha kapatma cezası kısmen sona eren Trabzonspor, 153 gün sonra Konyaspor maçında taraftarına kavuştu.

Karşılaşmada, tribün cezası nedeniyle geride kalan sezonun 30. haftasında oynanan F.Bahçe maçını izleyen (20 bin) taraftarlar yer almadı. Dünkü maçta tribünde 5 bin civarında bordo-mavili taraftar yer alırken, yaklaşık 30 misafir takım taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alarak takımlarına destek oldular.