 153 günlük hasret bitti – Fotomaç – 25 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    153 günlük hasret bitti

    153 günlük hasret bitti

    Geçen sezondan kalan saha kapatma cezası kısmen sona eren , 153 gün sonra Konyaspor maçında taraftarına kavuştu.

    Karşılaşmada, tribün cezası nedeniyle geride kalan sezonun 30. haftasında oynanan F.Bahçe maçını izleyen (20 bin) taraftarlar yer almadı. Dünkü maçta tribünde 5 bin civarında bordo-mavili taraftar yer alırken, yaklaşık 30 misafir takım taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alarak takımlarına destek oldular.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    153 günlük hasret bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle