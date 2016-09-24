 Yeni sayfa açacağız – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Yeni sayfa açacağız

    Yeni sayfa açacağız

    Okay Yokuşlu: Ardahan galibiyeti ile moral kazandık, Konyaspor’u da yenerek ligde de ayağa kalkmak istiyoruz. Düzeleceğiz, başka yolu yok.

    Fırtına'nın milli futbolcusu Okay Yokuşlu, Atiker Konyaspor maçıyla birlikte yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Okay, Ardahanspor maçıyla moral bulduklarını belirterek, " Kupası'nı almayı hedefliyoruz. Ancak ligde de ayağa kalkmak istiyoruz. Konyaspor'u da yeneceğiz" dedi. Gaziantep, Osmanlıspor ve Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyetlere bir anlam veremediklerini belirten Okay, şöyle devam etti:

    ANALİZ EDİYORUZ
    "Takım içinde ortamımız gayet iyi. Ama demek ki bazı eksiklikler var. Bu eksiklikleri ve olumsuzlukları gerek hocamızın analizleriyle değerlendiriyoruz gerekse arkadaşlarımız ile masaya yatırıyoruz. Düzeleceğiz başka yolu yok. Konya maçıyla güzel günler başlayacak."
    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:16
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