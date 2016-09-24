Tek hedef galibiyet
Spor Toto Süper Lig'de son üç haftayı mağlubiyetle kapatan Trabzonspor, bugün saat 16.00'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nda konuk edeceği Atiker Konyaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor.
FIRTINA 15-9 ÖNDE
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, bugün Avni Aker Stadı'nda yapacakları maçla 31. kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 30 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 15-9 üstünlüğü bulunuyor. Altı maç ise berabere bitti. Trabzonspor bu periyotta 43 kez rakip fileleri havalandırırken, 33 gol yedi. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti 1991-92'de Trabzonspor 4-0'lık sonuçla elde etti.
- 24 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:13
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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