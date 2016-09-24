 Tek hedef galibiyet – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Tek hedef galibiyet

    Tek hedef galibiyet

    Toto Süper Lig'de son üç haftayı mağlubiyetle kapatan , bugün saat 16.00'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nda konuk edeceği Atiker Konyaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor.

    Zorlu karşılaşma öncesi Uğur Demirok sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Serhat Ardahanspor maçında dizinden sakatlanan Aytaç Kara'nın oynayıp oynamayacağı ise bugün netlik kazanacak. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, kritik karşılaşma öncesi takımda oynatacağı isimleri belirleme noktasında zorluk yaşıyor. Son kupa maçında çok iyi bir performans sergileyen Mustafa Akbaş ile Güray arasında kararsız kalan Yanal'ın, Bero ile Castillo arasında da bir tercih yapması bekleniyor. İki maç aradan sonra Zeki Yavru yeniden sağ bekte oynayacak.

    FIRTINA 15-9 ÖNDE
    Toto Süper Lig'de ile Atiker Konyaspor, bugün Avni Aker Stadı'nda yapacakları maçla 31. kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 30 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 15-9 üstünlüğü bulunuyor. Altı maç ise berabere bitti. Trabzonspor bu periyotta 43 kez rakip fileleri havalandırırken, 33 gol yedi. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti 1991-92'de Trabzonspor 4-0'lık sonuçla elde etti.
    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:13
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