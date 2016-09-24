 Otobüslü kombineler de satışta – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Otobüslü kombineler de satışta

    Otobüslü kombineler de satışta

    Akyazı Stadı'nda 25 bin kombine satışı hedefleyen , daha önce başlattığı 'uçan kombine'den sonra 'otobüslü kombine' satışını da bugün başlatıyor.

    Resmi siteden yapılan açıklama şöyle: "'umuzun yeni stadı Akyazı'ya yönelik kombine satışlarımız devam ederken, çevre il ve ilçeleri için otobüslü kombineyi de hayata geçiriyoruz. 2016- 17 sezonu kombinesi alan taraftarlarımız, Metro Turizm satış ofislerinden Passoliglerini göstererek indirimli seyahat edebilme imkanına sahip olacak." Bu arada en düşüğü 5 lira ve en yükseği de 25 lira olarak belirlenen otobüslü kombine biletleri Giresun, Ordu, Fatsa, Ünye, Terme, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Rize, Hopa ve Artvin için geçerli.
    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:17
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