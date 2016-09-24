N’doye patlama yapacak
Büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen bugüne kadar sadece Türkiye Kupası'nda oynanan geçen sezonki Nazilli ve bu sezonki Ardahan maçlarında gol atabilen N'doye, patlama yapmak istediğini söyledi. Trabzonspor'dan bugüne kadar 9.5 milyon TL kazanan Senegalli forvet, "İstediğim şeyleri şimdiye kadar yapamadım ama artık her şey çok farklı olacak. Katkı sunacağım" dedi.
- 24 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:18
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