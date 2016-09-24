 N’doye patlama yapacak – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    N’doye patlama yapacak

    N’doye patlama yapacak
    Büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen bugüne kadar sadece Kupası'nda oynanan geçen sezonki Nazilli ve bu sezonki Ardahan maçlarında gol atabilen N'doye, patlama yapmak istediğini söyledi. 'dan bugüne kadar 9.5 milyon TL kazanan Senegalli forvet, "İstediğim şeyleri şimdiye kadar yapamadım ama artık her şey çok farklı olacak. Katkı sunacağım" dedi.
    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:18
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