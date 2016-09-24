Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 10 sarı kart, kupada Serhat Ardahanspor ile oynanan karşılaşmayı da 5 sarı kart ile tamamlayan Trabzonspor'da futbolculara kart uyarısı yapıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularından kart konusunda daha dikkatli olmalarını istedi.