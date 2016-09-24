 Kart uyarısı – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kart uyarısı

    Kart uyarısı
    Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 10 sarı kart, kupada Serhat Ardahanspor ile oynanan karşılaşmayı da 5 sarı kart ile tamamlayan Trabzonspor'da futbolculara kart uyarısı yapıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularından kart konusunda daha dikkatli olmalarını istedi.
    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:19
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