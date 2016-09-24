"İnşallah kardeşimiz Aziz Bey kızmaz bize"
Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi, Başkan Usta ile görüştü. Şafi, F.Bahçe’den geri adım atarak Trabzonspor’u destekleyeceklerini belirterek, “İnşallah kardeşimiz Aziz Bey kızmaz bize” dedi.
TRABZONSPOR MARKADIR
Başkan Usta da "Trabzon'a gelince bizde herkesten önce Trabzonspor'a gelinir. Bu şehirde insanlar Trabzonspor için yatar kalkarlar. Son dönemde uykuları biraz bozuk ama bu büyük kulüp bu süreci aşacaktır. Trabzonspor bir markadır" diye konuştu. Trabzonspor ile Katar bankası QNB forma sponsorluğu imzalamıştı.
FENER'DEN TRANSFER
Katar Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi ile Başkan Muharrem Usta, Akyazı Stadı'nı gezdi. Stat hakkında ayrıntılı bilgiler veren Usta, F.Bahçe üyesi olan Al-Shafi'nin Trabzonspor üyesi yapılması için talimat verdi. Bunun üzerine büyükelçi Shafi "Böylesine ihtişamlı bir stadı gördükten sonra ben de artık Trabzonsporluyum. Trabzonspor'un ne kadar büyük olduğunu gördüklerim ve duyduklarımdan anladım. Bundan sonra Trabzonspor taraftarı olacağım. Bize her yer Trabzon" dedi. Başkan Usta, 10 bine yakın kombinenin satıldığını açıklarken Akyazı Stadı'nın ekim ayının son haftasında açılabileceğini vurguladı. Büyükelçinin Trabzonspor'u ziyaret etmesinin amacı ise Katar Emir'inin Akyazı Stadı'nın açılışına katılmak istemesinin olduğu belirtildi.
Yunus Emre SEL
- 24 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 10:34
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
"İnşallah kardeşimiz Aziz Bey kızmaz bize" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.