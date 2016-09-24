 "İnşallah kardeşimiz Aziz Bey kızmaz bize" – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    "İnşallah kardeşimiz Aziz Bey kızmaz bize"

    "İnşallah kardeşimiz Aziz Bey kızmaz bize"

    Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi, Başkan Usta ile görüştü. Şafi, F.Bahçe’den geri adım atarak ’u destekleyeceklerini belirterek, “İnşallah kardeşimiz Aziz Bey kızmaz bize” dedi.

    Katar 'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi dün 'u ziyaret etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleriyle bir görüşme yapan Büyükelçi Al-Shafi, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Trabzonspor'un köklü bir takım olduğunu, başarılarını biliyoruz. Kulübün bir yıldızı olduğunu da çok iyi biliyorum. İnşallah bu destekler ile daha ileriye gider. F.Bahçe'den biraz geri adım atıp Trabzonspor'u destekleyeceğiz. İnşallah kardeşimiz Aziz Bey (Yıldırım) bu lafımızdan dolayı kızmaz bize" dedi.

    TRABZONSPOR MARKADIR
    Başkan Usta da "Trabzon'a gelince bizde herkesten önce Trabzonspor'a gelinir. Bu şehirde insanlar Trabzonspor için yatar kalkarlar. Son dönemde uykuları biraz bozuk ama bu büyük kulüp bu süreci aşacaktır. Trabzonspor bir markadır" diye konuştu. Trabzonspor ile Katar bankası QNB forma sponsorluğu imzalamıştı.

    FENER'DEN TRANSFER
    Katar Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi ile Başkan Muharrem Usta, Akyazı Stadı'nı gezdi. Stat hakkında ayrıntılı bilgiler veren Usta, F.Bahçe üyesi olan Al-Shafi'nin Trabzonspor üyesi yapılması için talimat verdi. Bunun üzerine büyükelçi Shafi "Böylesine ihtişamlı bir stadı gördükten sonra ben de artık Trabzonsporluyum. Trabzonspor'un ne kadar büyük olduğunu gördüklerim ve duyduklarımdan anladım. Bundan sonra Trabzonspor taraftarı olacağım. Bize her yer Trabzon" dedi. Başkan Usta, 10 bine yakın kombinenin satıldığını açıklarken Akyazı Stadı'nın ekim ayının son haftasında açılabileceğini vurguladı. Büyükelçinin Trabzonspor'u ziyaret etmesinin amacı ise Katar Emir'inin Akyazı Stadı'nın açılışına katılmak istemesinin olduğu belirtildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:34
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