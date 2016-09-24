 Hazırlıklar tamam – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Hazırlıklar tamam

    Hazırlıklar tamam
    , Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Dün akşam yapılan çalışmada ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Fırtına çift kale maçla karşılaşmanın taktik provasının yapıp hazırlıklarını tamamladı.
    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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