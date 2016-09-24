 %90 Rize maçı – Fotomaç – 24 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    %90 Rize maçı

    %90 Rize maçı
    Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Akyazı Stadı'nın açılış tarihini açıkladı. Stadın ligin 7. haftasındaki Akhisar maçına da yetişebileceğini ifade eden Meriç, "Ancak tam hazır olması için ekim ayı sonunu bulabilir. Açılış yüzde 90 Çaykur Rizespor maçında olacak" dedi.
    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    %90 Rize maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.