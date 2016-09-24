%90 Rize maçı
Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Akyazı Stadı'nın açılış tarihini açıkladı. Stadın ligin 7. haftasındaki Akhisar maçına da yetişebileceğini ifade eden Meriç, "Ancak tam hazır olması için ekim ayı sonunu bulabilir. Açılış yüzde 90 Çaykur Rizespor maçında olacak" dedi.
- 24 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:20
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