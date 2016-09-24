 153 günlük hasret bitiyor – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    153 günlük hasret bitiyor

    153 günlük hasret bitiyor

    , 153 gün sonra Avni Aker Stadı'nda taraftarıyla buluşuyor.

    24 Nisan 2016'da oynanan F.Bahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 4 maç ceza alan Fırtına, Konyaspor müsabakasında taraftarına kısmen kavuşacak. Tribün cezası nedeniyle geçen sezonun 30'uncu haftasında F.Bahçe maçını izleyen taraftarlar (20 bin kişi) dışındakiler Konya sınavında tribünde yer alabilecek.

    EVİNDE ÇOK ÜSTÜN
    Avni Aker Stadı'ndaki 15 randevuda bordo-mavililer, 9 kez galip galip geldi, bir maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken, 5 müsabakayı da Konyaspor kazandı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 28 gol attı, 18 gol yedi. Rekabetteki son 3 maçta galip gelen Konyaspor, geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 2-1, sahasındaki maçı 2-0 kazanmıştı.
    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:14
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