 Trabzon çoşacak – Fotomaç – 23 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Trabzon çoşacak

    Trabzon çoşacak

    “Gerçekleri görüp takımımızı hak ettiği noktanın daha ötesine getirmeye çalışacağız. Galibiyet ve yenilgilerle ilgili hikayeler yazılır ama biz hikaye yazacak durumda değiliz. Biz gerçekleri oynuyoruz”

    Ziraat Kupası 2. tur eleme maçında Ardahan'ı 6-0 mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, ligde yarın oynayacağı Atiker Konyaspor maçına odaklandı. Teknik direktör Ersun Yanal, birlikte oynamaya çalışan bir takım olduklarını belirterek, "Birlikte oynamaya alışmak ve bunu iyi bir şekilde yapmak bizim için önemli bir hedef. Bir oyun oynamaya çalışıyoruz, bu oyunun bazı gerçekleri var ve onlardan zaman zaman uzak kalıyoruz, uygulayamıyoruz. Ama bunda ısrar edeceğiz. Ardahanspor maçı bizim için iyi bir pratik oldu. Şans bulamayan futbolcularımız var. Onların arasından düşündüğüm isimleri görmek açısından Ardahan maçı çok önemliydi" ifadesini kullandı.

    LAMBAYI YAKALIM
    Geçiş sürecini iyi atlatacaklarına inandığını da belirten Yanal, "Ligde zorlu bir mücadele bizi bekleyecek ve o mücadeleye hazır bir takım yaratmak zorundayız. Aldığımız kötü sonuçları hak ettiğimizi düşünmüyorum. Mağlubiyetler ve galibiyetler tartışılmaz. Galibiyet ve mağlubiyetlerle ilgili ayrıca birçok hikaye yazılır ama biz hikaye yazacak durumda değiliz. Biz gerçekleri oynuyoruz. Bu gerçekleri görüp takımımızı kendi hak ettiği noktanın daha ötesine getirmeye çalışacağız" dedi. Yanal, Konyaspor maçında birçok şeyin değişebileceğine de işaret ederek, "Lambayı her zaman yakmamız lazım. Trabzon'da sinyal sona ermez" diye konuştu.



    Yunus Emre SEL
    1. 23 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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