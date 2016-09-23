Toplantı bugün

Başkan Muharrem Usta, geleneksel hale getirmeye çalıştığı Divan Kurulu ve alt kurul üyeleriyle sohbet toplantılarına devam edecek. Başkan Usta, bugün saat 17.00'de gündemdeki konularla ilgili olarak Divan Başkanlık Kurulu'nu ziyaret edecek. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.