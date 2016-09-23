 PFDK yine ceza yağdırdı – Fotomaç – 23 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    PFDK yine ceza yağdırdı

    PFDK yine ceza yağdırdı
    PFDK, 'a ve yöneticisi Nevzat Aydın'a ceza verdi. Kurul, kulübe Alanya maçında taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle 22 bin 500 TL ceza kesti, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne giriş yapan seyircilerin passoliglerinin bloke edilmesine karar verdi. Ayrıca hakemi eleştiren Aydın'a da 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL ceza kesti.
    1. 23 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:37
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