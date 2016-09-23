 Görev Çınar’ın – Fotomaç – 23 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Görev Çınar’ın

    Görev Çınar’ın
    Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Yarın yapılacak Trabzonspor- Konyaspor maçını Serkan Çınar yönetecek. 1976 doğumlu İstanbul bölgesi hakemi olan Çınar ile 5 maça çıkan Karadeniz Fırtınası 2 galibiyet, 3 yenilgi aldı.
    1. 23 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:28
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