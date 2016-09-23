 Gerçek Bero’yu daha görmediniz – Fotomaç – 23 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Gerçek Bero’yu daha görmediniz

    Gerçek Bero’yu daha görmediniz

    ’un Slovak oyuncusu Matus Bero, son haftalardaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Genç orta saha zamanla daha da iyi olacağını belirterek, “Gerçek Bero’yu daha görmediniz” dedi.

    'un yeni transferlerinden Matus Bero, zamanla ve oynadıkça daha iyi olacağını söyledi. Bero, kupada aldıkları galibiyetin hem kendisi için hem de takım için iyi olduğunu belirterek, "Rakiplerinin güçlü ya da güçsüz oluşundan ziyade elde ettiğimiz galibiyet önemliydi. Çünkü mağlubiyet serilerinden sonra moral bulmamız gerekiyordu. Kupa maçında da bunu yaptığımıza inanıyorum. Bireysel olarak da gün geçtikçe kendimi daha rahat hissediyorum. Ama sahada daha iyi olmam gerektiğini de biliyorum" dedi. 21 yaşındaki orta saha, her geçen gün daha da iyi olacağına vurgu yaparak şunları söyledi:

    MEVKİ FARK ETMEZ
    "Şunu söyleyebilirim ki taraftarlarımız henüz gerçek Bero'yu görmedi. Gün geçtikçe daha da iyi olacağıma inanıyorum. Çünkü kendimi tanıyorum. Benim performansım takıma da katkı sağlayacaktır." Bero, çok yönlü bir oyuncu olduğunun da altını çizerken, "Hocam nerede görev verirse orada en iyisini vermeye çalışıyorum. Hücum olsun, defans olsun, orta saha olsun her mevkide görev yapabilirim" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:23
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