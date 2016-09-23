 ‘Geçmiş olsun Beşikdüzü’ – Fotomaç – 23 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    ‘Geçmiş olsun Beşikdüzü’

    ‘Geçmiş olsun Beşikdüzü’
    Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen sel felaketi üzerine Başkan Muharrem Usta, geçmiş olsun mesajı yayınladı. Usta, twitter'dan " yanınızda. Sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" dedi.
    1. 23 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:29
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