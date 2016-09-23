 Formaları garanti – Fotomaç – 23 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Formaları garanti

    Formaları garanti
    Teknik direktör Ersun Yanal, Atiker Konyaspor maçı öncesi takımda mini bir revizyon yapmaya hazırlanıyor. Tecrübeli hocanın Ardahanspor maçında iyi bir görüntü ortaya koyan Mustafa Akbaş ve Dame N'Doye'yi Konyaspor maçında 11'de görevlendirmesi beklenirken, bazı bölgelerde yine değişim yapabileceği belirtildi. Yanal'ın Konyaspor karşısında baskılı ve agresif bir oyun anlayışı için oyuncularına uyarılarda bulunduğu dile getiriliyor.
    1. 23 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:26
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