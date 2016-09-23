Aşıklar buluşuyor

Seyircisiz cezası bitti, Trabzonspor yarın oynanacak Konyaspor maçında bu sezon ilk kez muhteşem taraftarının önüne çıkıyor.

Süper Lig'de yarın saat 16.00'da sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un bu maçta seyircisiz oynama cezası kısmen sona eriyor. Fenerbahçe derbisinde yaşanan saha olayları nedeniyle o karşılaşmaya giren taraftarlar Konyaspor ile oynanacak olan maçı tribünden izleyemeyecek. Bilet fiyatları şu şekilde: "VIP özel 500 TL, VIP 100 TL, kapalı A: 50 TL, kapalı B: 40 TL, maraton 20 TL, kale arkası 10 TL, misafir takım 25 TL." Bu sezon tüm maçlarını seyircisiz oynayan Trabzonspor, Atiker Konya maçıyla birlikte kısmen de olsa taraftarlarıyla kavuşmanın heyecanını yaşayacak. Bu arada Akyazı Stadyumu için kombine alan taraftarlar da Avni Aker'deki maçı izleyebilecek.



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Ardahanspor ile oynanan maçta sol dizine darbe alan Aytaç Kara'nın Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Tedavisi yoğun şekilde devam eden Aytaç'ın darbeye bağlı ağrılar yaşadığı, ağrıların geçmemesi durumunda riske edilmeyeceği belirtildi.