 61CELL’lilere 600 MB internet – Fotomaç – 23 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    61CELL’lilere 600 MB internet

    61CELL’lilere 600 MB internet
    'un yeni hattı 61CELL'de yer alan kampanyaya göre bordo mavililerin attığı her golde Turkcell hat sahiplerine 100 MB internet hediye ediliyor. Ardahanspor maçında 6 gol kaydeden Fırtına, 61CELL sahiplerine 600 MB internet kazandırmış oldu.
    1. 23 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:30
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