 Yılmayacağız, başaracağız – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Yılmayacağız, başaracağız

    Yılmayacağız, başaracağız

    Bordo-mavili yönetim kurulu dün 4 saat süren bir toplantı yaptı. Başkan Usta, “Dünün yanlışları bugünün engelleri olarak karşımızda. Ama yılmak yok” dedi

    Yönetim Kurulu üst üste alınan sonuçların ardından Tesisleri'nde bir araya geldi. Başkan Muharrem Usta, toplantının birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini belirterek, "Yılmayacağız, daha çok çalışıp başaracağız" dedi. Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Başkan Yardımcıları Önder Bülbüloğlu, Mehmet Yiğit Alp ve Nevzat Aydın, Genel Sekreter Gençeğa Meriç, Mali Sayman Orhan İlarslan, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, Basın Sözcüsü Asım Örem, Akyazı Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral ve daha birçok yöneticinin katıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

    GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ
    Başkan Usta, toplantısının ardından kulübün internet sitesi aracılığıyla açıklamada bulundu. Usta, genel konuların ele alındığı toplantıda, yönetimin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu, bütün işlerin ortak bir akılla yürütüldüğünü belirterek, "Trabzonspor'u tarihinde yaşadığı o güzel günlerden daha da ileriye taşıyıp bir dünya kulübü yapmak için gece gündüz çalışacağız. Dünün yanlışları bugünün engelleri olarak karşımızda. Ama yılmayacağız. Daha çok çalışıp başaracağız" dedi. Usta, Trabzonspor'un daha da büyüyeceğini vurgulayarak, "Bu yüzden herkesin omuz vermesi, elini taşın altına koyması gerekiyor" ifadesini kullandı.

    YARIN BiR TOPLANTI DAHA
    Camianın kulübüne sahip çıkması gerektiğini belirten Usta, şöyle devam etti: "Bu kapsamda Divan Kurulu ve diğer kurullarımızla birlikte cuma günü (yarın) bir araya geleceğim. Birlik ve beraberliğe fazlaca ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde herkesin Trabzonspor'a sahip çıkması çok önemli."
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:25
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