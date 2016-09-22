 Trabzonspor'da Konyaspor hazırlıkları – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    'da Konyaspor hazırlıkları

    Trabzonspor'da Konyaspor hazırlıkları

    Ziraat Kupası 2. eleme turunda Bölgesel Amatör Lig takımlarından Serhat Ardahanspor'u 6-0 mağlup ederek 3. tura çıkan , 24 Eylül Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Serhat Ardahanspor karşısında oynayan oyuncuların yenilenme, diğer oyuncuların gol vuruşu çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

    , yarın yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:31
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