 TrabzonCell bitti 61Cell’le devam – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    TrabzonCell bitti 61Cell’le devam

    TrabzonCell bitti 61Cell’le devam
    Yönetim, 7 yıldır Türk Telekom ile birlikte yapılan TrabzonCell hatları ve TrabzonNet internet ile olan çalışmaların sona erdiğini duyurdu. Kulüpten, "Başkanımız ve yönetimimizle birlikte 'Yeniden Doğuş' mottosuyla yola çıktığımız bu dönemde, Trabzonsporumuzu daha ileriye taşımak amacıyla başlattığımız çalışmalara tüm hızıyla devam ediyoruz. Telekomünikasyon altyapısını artık Turkcell 61Cell projesinde buluşturuyor ve tüm taraftarlarımızı 61Cell'li hatlara geçerek destek olmaya çağırıyoruz" açıklaması yapıldı.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:14
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