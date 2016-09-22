 Skor önemli değil – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Skor önemli değil

    Skor önemli değil

    Yanal: Oynayan ve oynamayan oyuncuları birlikte gördüğümüz bir tabloya ihtiyaç vardı

    Teknik Direktörü Ersun Yanal, Serhat Ardahanspor galibiyetiyle takımın moral bulduğunu söyledi. Bordo- mavili takımın iki kulvarda da mücadele etmesini sağlayacak sonuç doğrultusunda ilk maçı geride bıraktıklarını belirten Yanal, "Bugün bizim için skor önemli değildi. Oynayan ve oynamayan oyuncuları birlikte gördüğümüz bir tabloya ihtiyaç vardı. Bu anlamda önemli bir maç oldu" diye konuştu. Artık önlerindeki Konyaspor maçına yoğunlaşacaklarını dile getiren başarılı hoca, şöyle devam etti: "Yeni bir takımız. Bunu birçok defa dile getirdim ama bazı şeylerin yerine oturması için zaman gerekiyor. Bu maçta birçok futbolcunun golle tanışması da bizim için bir artı oldu. Üzerlerindeki stresi attılar. Bundan sonrası gelecektir diye düşünüyorum. Takım olma yolunda bazı sancılar çekeceğiz ve bu sürecin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu takıma güveniyorum ve güvenmeye devam edeceğim."
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:24
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